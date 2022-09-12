Петербургскую «шаверму» добавили в орфографический словарь русского языка

Слово "шаверма" официально вошло в состав словаря русского языка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское слово «шаверма» наряду с московской «шаурмой» вошло в обновленный состав орфографического словаря русского языка, составленного специалистами Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.

- Ранее я писала, что в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН добавили 125 новых слов. А теперь там уже 151 слово! - написала в своем телеграм-канале редактор Полина Шубина.

В список вошли такие приметы времени, как «антиваксер» и «антипрививочник», «БПЛА» - беспилотный летательный аппарат, «бумеры», «бургерная», «джетлаг», «информер» и другие слова.

Проверить все обновки русского языка можно на сайте словаря, вписав в окошко поиска 2022, тогда на экране отобразится список всех новых слов, добавленных в этом году. А учитывая, что до его конца остается еще несколько месяцев, словарь наверняка еще будет дополняться.