Петербургские врачи спасли жизнь пассажирке на рейсе Новосибирск-Камчатка

Петербургские врачи помогли пассажирке самолета на рейсе на Камчатку. Фото: СПбГПМУ

Медики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)спасли жизнь пассажирки самолета, летевшей из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский. Во время перелета женщине резко стало плохо и она потеряла сознание.

- К счастью, на борту оказалась группа экспертов университета во главе с ректором Дмитрием Ивановым, - сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

Медики, летевшие в служебную командировку, отозвались на просьбу экипажа о помощи, объявленную по громкой связи. Ректор, главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев оказали экстренную помощь женщине, которая была в бессознательном состоянии.

Врачи стабилизировали пациентку и вскоре она пришла в сознание. Благодаря этому экипажу не пришлось совершать непредвиденную посадку, рейс был выполнен до места назначения. Уже на Камчатке женщина сама смогла покинуть самолет.

А петербургские врачи приступили к своей основной работе в Дальневосточном Федеральном округе - они проанализируют ситуацию с обеспечением медицинской помощи детям и организации системы родовспоможения.