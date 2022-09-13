Пасмурно и до плюс 18 градусов будет в Петербурге 13 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Короткий период так называемого "бабьего лета" в Санкт-Петербурге закончился. 13 сентября 2022 года по прежнему будет без дождей, но небо уже затянется облаками, станет серым и пасмурным. Правда, теплая погода все еще сохранится. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге 16-18 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 14-19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В среду станет еще более облачно, вечером пойдет дождь, а температура воздуха понизится до плюс 15 градусов.