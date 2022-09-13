Суд арестовал мужчину за изнасилование студентки в Петербурге

Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании студентки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину за изнасилование 21-летней студентки из Белорусии. Заседание состоялось 12 сентября 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Мужчина ввел внутримышечно девушке неустановленное следствием вещество, в результате воздействия которого последняя не могла оказать ему сопротивление, и, используя свое физическое превосходство, совершил с потерпевшей половое сношение, - рассказали в суде.

Помимо этого мужчина забрал еще банковскую карту девушки и начал делать с нее покупки. 10 сентября его задержали и возбудили два уголовных дела, об изнасиловании краже.

В суде обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показаний. Его отравили в СИЗО на два месяца до 9 ноября.