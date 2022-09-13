Женщина пострадала в пожаре в квартире на Петроградской стороне Петербурга

Женщина пострадала в ночном пожаре на Петроградке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в ночь на 13 сентября 2022 года произошел сильный пожар. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 3:37 часов ночи. Загорелась квартира в доме 11 на улице Кропоткина. На место немедленно выехали спасатели.

- В указанном доме горела трехкомнатная отдельная квартира. В ней обгорела обстановка на площади трех квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС города.

Спасатели быстро потушили пламя. В 4:10 часов пожар был уже ликвидирован. В результате возгорания пострадала женщина, живущая в квартире. С места пожара ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей не уточняется.

С огнем боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы пожарной техники. Причина возгорания устанавливается.