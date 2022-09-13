Более 650 квартир для льготников получил Петербург в 2022 году

С начала года Петербург получил 654 квартиры для льготников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург с начала 2022 года получил 654 квартиры для льготников. Это в полтора раза больше, чем было в прошлом году. Жилье отдадут детям-сиротам, а также другим категориям льготников, рассказали 13 сентября в Смольном.

- Сейчас объявлены аукционы еще на 87 квартир, готовятся новые конкурсные процедуры. У города сегодня есть возможности расширять поддержку льготникам в улучшении жилищных условий, – отметил губернатор Александр Беглов.

Почти все квартиры в новых домах, но 142 квартиры куплены на вторичном рынке. Всего в этом году было заключено контрактов на 1206 квартир. До 2024 года город получит 1096 однокомнатных квартир, 83 двухкомнатных, 14 трехкомнатных, 11 квартир по четыре комнаты, а также по одной пятикомнатную и шестикомнатную. Общая стоимость жилья порядка 7 миллиардов рублей.