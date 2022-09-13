«Решальщика» с боевым пистолетом задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала настоящего "решальщика", который решал спорные долговые вопросы среди своих земляков. 38-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья поймали за рулем автомобиля "Мерседес" у дома 4 на Кронштадтской площади. При себе у него было оружие и патроны к нему. Об этом 13 сентября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Во время досмотра у мужчины обнаружен боевой пистолет «Smith&Wesson SW9VE». Водитель рассказал, что нашел оружие, когда позапрошлым летом ехал на машине в Санкт-Петербург из Беларуси, - сообщили в полиции.

Однако это уже не первый раз, когда мужчина попадает в поле зрения стражей порядка. Его уже привлекали к отвественности за оборот оружия. Отсидев в колонии в 2017 году его депортировали из России на родину. Но он вернулся вновь уже нелегально.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело и отправили под стражу.