Природный заказник «Левашовский» появится на севере Петербурга

На севере Петербурга появится государственный природный заказник «Левашовский» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за севере города появится новый государственный заказник "Левашовский". Он раскинется на территории Выборгского и Курортного районов города - в поселках Левашово, Песочный и Сестрорецке. Документ о создании заповедника появился 12 сентября 2022 года на сайте антикоррупционной экспертизы.

- По проекту границы заказника будут проходить по дороге на Глухое озеро, по КАД и Горскому шоссе. Заказник будет поделен на четыре участка: западный, юго-восточный, северо-восточный и восточный, - говорится в документе.

Создание заказника нужно для того, чтобы сохранить и восстановить хвойные, смешанные и лиственные леса, болота, редкие водно-ледниковые формы рельефа в этом месте. Отметим, что в случае создания заповедника в его зоне окажется музей "Шалаш Ленина".