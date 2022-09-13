Водовоз протаранил припаркованные машины в Петербурге

Водовоз протаранил припаркованную машину в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Не доброе утро ожидает владельцев автомобилей, припарковавших машины на улице Маршала Тухачевского в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Утром 13 сентября 2022 года по дороге ехал водовоз. По какой-то причине водитель машины не справился с управлением и протаранил припаркованное авто. Об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

- На улице Маршала Тухачевского водовоз протаранил припаркованные у обочины машины, - рассказали свидетели.

В результате аварии пострадал один автомобиль. Водовоз помял ему заднюю часть, в основном пассажирскую дверь.

Недовольные таким утром владельцы авто сразу же выбежали на улицу, чтобы разобраться с проблемой. Также на месте работают сотрудники ДПС, чтобы установить причину аварии.