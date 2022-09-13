Пенсионера ограбили на 1,5 млн рублей в Петербурге во время покупки бензогенератора

Петербуржец лишился 1,5 млн во время подозрительной сделки по покупке бензогенератора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился полутора миллиона рублей. В полицию Московского района обратился 73-летний местный житель. Мужчина рассказал, что незнакомец, у которого он хотел купить бензогенератор, ограбил его в его же квартире на Московском проспекте. Об этом 13 сентября 2022 года пишет "Мойка78".

- Днем 12 сентября пенсионер гулял по району. К нему подошел какой-то мужчина и предложил купить бензогенератор, - сообщает издание.

Пенсионер согласился на сделку и попросил "продавца" помочь донести покупку до дома. За одно в квартире старика были деньги, чтобы заплатить за генератор. Уже в квартире пенсионер достал из тумбочки 1,5 миллиона рублей. В этот момент незнакомец оглушил хозяина квартиры ударом по голове, забрал деньги и сбежал, оставив бензогенератор.

Оказалось, что над входной дверью в квартиру пенсионера установлена камера. По ней уже ищут грабителя.