Циклон Queenie принесет дожди и похолодание в Петербург 14 сентября

Новый циклон принесет в Петербург дожди 14 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очень короткое "бабье лето" в Санкт-Петербурге подошло к концу. 13 сентября 2022 года небо над городом оказалось затянуло облаками. А с 14 сентября в Петербург придет новый циклон с королевским именем Queenie. Он принесет в Северную столицу дожди и похолодание. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Уже с завтрашнего дня встречаем новый циклон Queenie, который медленно подходит к нам с запада, и в течение нескольких дней будет располагаться над Северо-Западом, - сообщил специалист.

Согласно ближайшему прогнозу гидрометцентра, дожди в Петербурге будут идти на протяжении недели и завершатся только в следующую среду. Температура воздуха будет постепенно понижаться до 11-13 градусов, что, в целом, соответствует климатической норме.

Зато 13 сентября, хоть и пасмурно, но будет еще тепло до плюс 18 градусов.