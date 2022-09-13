Проезд по Каменноостровскому проспекту Петербурга не будут ограничивать на два года

Пешеходная галерея не ограничит проезд по Каменноостровскому проспекту Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 14 сентября 2022 года на Петроградской стороне в течение двух лет будет установлена пешеходная галерея на Каменноостровском проспекте. Она необходима для защиты людей при ремонте дома. В ГАТИ предупредили, что проезд по проспекту будет частично ограничен. Однако, автомобилисты могут выдохнуть, так как пробок не будет.

- Ограничения не коснутся проезжей части Каменноостровского проспекта и ул Профессора Попова. Речь идет о возведении временных пешеходных галерей, которые появятся на тротуаре для защиты горожан при строительстве зданий. Они обеспечивают безопасность и не влияют на скорость движения. Это видно из ситуационного плана ГАТИ, - сообщили в пресс-службе компании "Альфа Фаберже".

Галерея затронет только пешеходную часть. Также небольшие заторы могут быть, пока ее устанавливают, но не более того.