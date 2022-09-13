Мужчина зарезал жену во время ссоры в дачном доме в Ленинградской области

Мужчина убил жену во время ссоры в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей супруги. Труп 55-летней женщины был обнаружен 10 сентября 2022 года в одном из частных домов в садоводстве "Лесное" в Волховском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- На место прибыли сотрудники полиции. Помимо трупа хозяйки дома они обнаружили ее супруга, 61-летнего мужчину, - рассказали в полиции.

Мужа убитой сразу же задержали в качестве подозреваемого. Выяснилось, что между супругами возникла ссора после алкогольного застолья. Страсти накалились и мужчина схватил нож, несколько раз ударил им жену, от чего та скончалась.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело.