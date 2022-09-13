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Происшествия13 сентября 2022 8:53

Мужчину сбили насмерть на трассе «Нарва» под Петербургом

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства аварии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина сбила насмерть пешехода на трассе "Нарва" в Ленобласти

Машина сбила насмерть пешехода на трассе "Нарва" в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом мужчина погиб на трассе "Нарва" под колесами машины. Авария произошла уже почти ночью, в 23:40 часов 12 сентября 2022 года в Ломоносовском районе Ленинградской области. По какой-то причине пешеход был на проезжей части дороги, рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и области.

- На 56-м километре трассы "Нарва" 29-летний мужчина за рулем автомобиля "Киа Оптима" сбил пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю, - рассказали в полиции.

От столкновения пешеход погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Известно, что погибший 46-летний мужчина. Более подробной информации о его личности или о том, почему он шел по дороге, полиция не сообщает.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.