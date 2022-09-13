Дополнительный транспорт пустили на общественные маршруты в Приморском районе Петербурга

На маршруты к Арцеуловской аллее Петербурга направлен дополнительный транспорт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В быстро разрастающемся Приморском районе Санкт-Петербурга пустили дополнительный транспорт на популярные общественные маршруты. Речь идет об отрезке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, по которому проходят троллейбус №23 и автобусы № 127 и 127М. Об этом 13 сентября 2022 года рассказали в комитете по транспорту.

- С 12 сентября по маршруту №23 будут ходить два дополнительных троллейбуса, а на автобусных маршрутах по будням будут курсировать два дополнительных транспорта, по выходным - четыре, - рассказали в комитете.

Так, в будни по маршрутам будут курсировать 30 автобусов, выполняя 420 рейсов. Таким образом ожидание транспорта на остановках от Арцеуловской улицы до метро "Комендантский проспект" будет составлять всего полторы минуты.