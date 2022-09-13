Корзины полные белых грибов из Карелии шокировали жителей Петербурга

Петербургские грибники устроили скандал в соцсетях из-за фото корзинок полных грибов из Карелии Фото: СОЦСЕТИ

Осень 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдалась очень скудной на грибы. Заядлые любители "тихой охоты" жалуются, что в лесах всего пару лисичек, да три поганки. Но у кого-то пусто, а у кого-то густо. Одна петербурженка отправилась в Карелию и опубликовала в социальной сети в группе "Грибы и грибники СПб" свой "улов" - полные корзинки грибов и брусники. Но вместо одобрения, столкнулась с недоверием.

- 11 штук толстяков-брюнетов и один блондин, - похвасталась грибами женщина.

- Чудеса и бред, не верю. Сам катался - 420 километров и одна лисичка, - возмутился грибник.

- Очередной "грибник". Леса Ленобласти пустые, а у этого полные корзины, - съязвил другой.

Женщина рассказала, что собирала грибы в районе Питкяранта. Видимо там все же лес оказался более плодородный, чем по всей Ленобласти.