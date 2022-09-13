Стоимость жилья в «хрущевках» Петербурга упала на 17%

Стоимость квартир в "хрущевках" упала в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стремительно падает стоимость квартир в "хрущевках". За последние четыре месяца цены упали более чем на 30 тысяч рублей. Если в апреле этого года цена за квадратный метр составляла 194 тысячи рублей, то в августе уже 161 тысяча рублей. Падение на 17 процентов. Об этом 13 сентября 2022 года сообщает "РБК Петербург".

- Спрос на "хрущевки" сейчас невысокий. Покупатели чаще покупают новые квартиры в новых домах, где есть удобные ипотечные программы, - пишет издание.

Квартиры в "хрущевках" еще покупают, но не так активно. Самые популярные дешевые двухкомнатные варианты, которые стоят в среднем 5,3-5,5 миллионов рублей.

Также в Петербурге приняли закон о реновации, под который попадают жилые дома 1957-1970 годов построек. В таких пятиэтажках находится около 2,9 тысяч квартир. А количество предложений о продаже таких квартир выросло в полтора раза.