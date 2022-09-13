Полиция поймала зацепера на поезде из Петербурга в Москву Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга полиция поймала зацепера. Мужчина, сидя на вагоне, успел проехать от Волховскоя в Ленинградской области до Северной столицы, и собирался таким же образом доехать до Москвы. Однако его планы разрушили. Об этом 13 сентября 2022 года рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-западному округу.

- В дежурную часть обратился машинист поезда "Мурманск-Москва", который заметил зацепера. Это оказался 36-летний житель Московской области. Он ехал, зацепившись за поручни последнего вагона, - рассказали в полиции.

Оказалось, что на станции Волховской мужчина купил билет до Москвы, но на поезд опоздал. Поэтому он решил сэкономить деньги на новый билет и просто зацепился за вагон.

Стражи порядка сняли безбилетника с вагона и посадили его в поезд, чтобы он безопасно доехал до Москвы.