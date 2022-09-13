Тело мертвого мужчины нашли на острове на озере Вуокса

Труп мужчины нашли на Вуоксе. Фото: АСС ЛО

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти (АСС) выполнили печальную миссию по доставке тела мертвого мужчины на «большую землю». Труп ранее обнаружили на одном из островов, расположенных на озере Вуокса.

- Сегодня, 13 сентября, поступила информация, что на острове на озере Вуокса находится мужчина без признаков жизни, - сообщает пресс-служба АСС.

На место срочно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск в сопровождении полиции. По прибытии было установлено, что мужчина скончался и помощь медиков ему уже не требуется. Стражи порядка зафиксировали факт смерти, после чего спасатели взяли на буксир лодку умершего, погрузив в нее тело.

Сейчас труп направлен в морг, в причинах и обстоятельствах смерти разбираются следователи МВД.