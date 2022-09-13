Новорожденную девочку изнасиловал отец в Петербурге

Отец изнасиловал новорожденную дочь в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семья из Санкт-Петербурга, в которой насиловали приемного сына и снимали с ним порно, оказалась еще более ужасной. Сотрудники полиции во время следствия выяснили, что отец семейства надругался не только над мальчиком, но и родной новорожденной дочерью. Об этом 13 сентября 2022 года сообщил АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой в тот момент был всего 1 месяц от роду. 12 сентября по данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказал источник.

Напомним, что ранее полиция обнаружила в интернете фотографии мальчика в обнаженном виде, и вышла на семью, проживающую на Гражданском проспекте. Тогда же был задержан 54-летний мужчина, работающий грузчиком. Установлено, что в течение четырех лет он насиловал 12-летнего приемного сына. А его 43-летняя супруга знала обо всем, что творит ее муж, но ничего не предпринимала.