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Экономика13 сентября 2022 12:43

Петербургские продукты представили на выставке в Саудовской Аравии

Участие в международном форуме Foodex Saudi принимают восемь предприятий из Северной столицы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургские продукты показали на выставке в Саудовской Аравии.

Петербургские продукты показали на выставке в Саудовской Аравии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь петербургских предприятий сектора пищевой промышленности принимают участие в международной выставке Foodex Saudi, которая с 13 по 16 сентября проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Здесь открыт стенд города на Неве, где представлены продукты, выпускаемые отечественными производителями.

- На стенде Петербурга в частности представлены кондитерские изделия, масла, ингредиенты для пищевой промышленности, товары сектора здоровое питание, - сообщает пресс-служба городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Именно это ведомство организовало коллективную экспозицию петербургских производств на международной выставке. В Смольном надуются на то, что товары из Северной столицы заинтересуют покупателей с Ближнего Востока и Азии.

Напомним, что всего в городе работают более 170 крупных, средних и малых предприятий, выпускающих продукты питания и напитки.