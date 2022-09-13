Петербургские продукты представили на выставке в Саудовской Аравии

Петербургские продукты показали на выставке в Саудовской Аравии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь петербургских предприятий сектора пищевой промышленности принимают участие в международной выставке Foodex Saudi, которая с 13 по 16 сентября проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Здесь открыт стенд города на Неве, где представлены продукты, выпускаемые отечественными производителями.

- На стенде Петербурга в частности представлены кондитерские изделия, масла, ингредиенты для пищевой промышленности, товары сектора здоровое питание, - сообщает пресс-служба городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Именно это ведомство организовало коллективную экспозицию петербургских производств на международной выставке. В Смольном надуются на то, что товары из Северной столицы заинтересуют покупателей с Ближнего Востока и Азии.

Напомним, что всего в городе работают более 170 крупных, средних и малых предприятий, выпускающих продукты питания и напитки.