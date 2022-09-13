МЧС предупреждает о заморозках до -1 градуса в Ленобласти 14 сентября

Синоптики предупреждают о заморозках в ночь на среду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередные заморозки обещают синоптики петербургского гидрометцентра. Но пока что не в самом городе, а в его дальних окрестностях. Согласно прогнозу, в ночь на 14 сентября в отдельных районах Ленобласти возможно падение температуры до -1 градуса. О резком похолодании жителей региона предупреждает МЧС.

- Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха на западе области +6...+11, на востоке +3...+8 градусов, на почве местами заморозки до -1, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Днем будет намного теплее, термометры покажут от 11 до 16 градусов со знаком плюс. При этом синоптики обещают небольшие дожди вкупе с переменной облачностью.

Ветер южных направлений, умеренный. Атмосферное давление будет понижаться и составит 751 мм ртутного столба, что меньше нормы.

В четверг и пятницу погода станет еще более пасмурной.