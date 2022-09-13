Горизбирком Петербурга может отменить результаты выборов в МО «Светлановское»

Результаты выборов на одном из участков могут отменить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городская избирательная комиссия Петербурга проверит результаты выборов в МО «Светлановское». У чиновников комиссии возникли сомнения в правильности процедуры подсчета голосов на одном из участков муниципального образования.

- Комиссия провела ряд контрольных мероприятий и выявила нарушения при подсчете голосов на дополнительных выборах депутатов муниципального совета, - пишет «Петербургский дневник».

По словам главы Горизбиркома Максима Мейксина, у проверяющих «возникли сомнения» в соблюдении процедуры установления итогов голосования членами участковой избирательной комиссии №354.

Сейчас в Горизбиркоме оценивают ситуацию, попутно выясняя, насколько нарушения были серьезными и могли повлиять на результаты волеизъявления местных жителей. Есть вероятность, что итоги выборов могут отменить.