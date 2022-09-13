На популярных автобусных маршрутах Петербурга усилили движение

В Санкт-Петербурге усилены еще два популярных маршрута Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на двух популярных автобусных маршрутах усилили движение. Теперь пассажирам не придется долго ждать транспорта, а в салоне всегда будет место. Об этом 13 сентября 2022 года рассказали в комитете по транспорту.

- Уменьшены интервалы автобусов № 151 и 152. Это кольцевые маршруты, они перевозят жителей Василеостровского района к станциям метро и к Балтийскому заводу, - рассказали в комитете.

Теперь даже в часы пик автобус №151 будет ходить раз в 12 минут, а ожидание автобуса №152 сократится до 9-10 минут.

Кроме того, полностью обновился подвижной состав на маршруте №179. Теперь по трассе ходят автобусы большого класса для 100 пассажиров. Весь лазурный транспорт работает на газомоторном топливе и имеет низкий пол, что удобно для пожилых людей и пассажиров с ограничениями по здоровью.