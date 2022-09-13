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Общество13 сентября 2022 14:24

ГАТИ согласовала благоустройство набережной реки Ждановки на Леонтьевском мысу

Инспекция выдала ордер на работы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Леонтьевском мысу благоустроят набережную Ждановки. Фото: Яндекс.Карты.

На Леонтьевском мысу благоустроят набережную Ждановки. Фото: Яндекс.Карты.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на проведение работ по благоустройства набережной реки Ждановки в районе Леонтьевского мыса. В новом жилом квартале проведут комплексное озеленение, уложат плитку и асфальт, установят уличную мебель, фонари и приведут территорию в порядок в целом.

- Новая прогулочная зона появится в Петроградском районе к маю 2023 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ордер на проведение благоустройства выдан ГАТИ на срок до 30 апреля следующего года. Работы на набережной Ждановки будут проведены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заказчик и исполнитель благоустройства - «Петроградской районное жилищное агентство».