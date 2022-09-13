Пьяный петербуржец зарезал жену в квартире на Ленинском проспекте

Петербуржец зарезал жену в ходе ссоры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавой трагедией закончился семейный конфликт между супругами в одной из квартир многоэтажки на юго-западе Петербурга. Вечером 12 сентября жители дома услышали крики и шум ссоры, после чего вызвали полицию Приехавшие на место стражи порядка обнаружили лужу крови и лежащую в ней мертвую женщину. Рядом был ее пьяный муж с ножом в руке.

- По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес несколько ударов ножом своей супруге, которая скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Известно, что погибшей был 51 год. Ее мужу - 54. Сейчас он задержан и находится в полиции. СК возбудил дело по статье «Убийство». Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Меру пресечения подозреваемому в ближайшее время изберет суд.