На проспекте Косыгина засыпанная 40 лет назад речка вырывается наружу через провалы в асфальте

Водители жалуются на ямы на проспекте Косыгина. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты Красногвардейского района Петербурга жалуются на провалы в асфальте, которые регулярно появляются на проспекте Косыгина в районе его пересечения с проспектом Наставников и дальше, к Колтушскому шоссе. Причиной этому называют размыв грунта.

- На Косыгина, в сторону Колтушского шоссе, снова прорывается размыв. Один провал заделали кое-как, второй тем временем растет, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Вконтакте.

А старожилы района вспоминают, что на этом месте несколько десятилетий назад текла речка, пока ее не закопали под землю при масштабном строительстве жилья и дорог: «Там размыву лет 40 уже, как речку засыпали, вдоль Наставников. На месте размыва начала 2000-х сейчас стоит 20-этажный дом».

По словам петербуржцев, они дважды обращались в аварийную службу, им дважды обещали заделать яму в течение дня, но пока воз, точнее провал, и ныне там.

- Это провал - подумал Штирлиц, - шутят горожане.