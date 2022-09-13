Автобус с троллейбусом и две иномарки столкнулись на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ветеранов

Троллейбус с автобусом притерлись на проспекте Ветеранов. Фото: vk.com/spb_today

Два параллельных ДТП осложняют жизнь автомобилистам на юго-западе Петербурга. Вечером вторника на перекрестке проспекта Маршала Жукова с проспектом Ветеранов столкнулись две иномарки, а также притерлись троллейбус с автобусом.

- Интересно, а маршрутчики уволенные прошли аттестацию на городских автобусах? Или они специально уничтожают последние? - иронизируют пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате аварий со стороны Сосновой Поляны в сторону метро на проспекте Ветеранов собралась серьезная пробка. В других направлениях проезд практически свободный.

По предварительными данным оба ДТП обошлись без пострадавших, побито только железо.