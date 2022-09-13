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Происшествия13 сентября 2022 19:18

Труп мужчины с восемью ножевыми ранениями нашли в кустах в Ленобласти

По подозрению в убийстве задержан его собутыльник
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Житель Ленобласти зарезал своего собутыльника.

Житель Ленобласти зарезал своего собутыльника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Волховского управления СК России завели уголовное дело об убийстве в отношении местного жителя. 37-летнего мужчину подозревают в том, что после совместной попойки он восемь раз ударил ножом собутыльника. Труп жертвы он спрятал в кустах.

- 12 сентября в кустах за домом по улице Павла Нечесанова поселка Паша было обнаружено тело мужчины со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Личность жертвы была быстро установлена, убитым оказался 39-летний местный житель. А вскоре полиция нашла и подозреваемого. На допросе задержанный рассказал, что причиной поножовщины стала пьяная ссора.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения о суда, ему грозит до 15 лет лишения свободы.