В память об умершем режиссере о Жан-Люке Годаре в Петербурге пройдет спецпоказ фильма «На последнем дыхании»

Памятный вечер Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге. Фото: кадр из фильма «На последнем дыхании».

Специальный показ фильма «На последнем дыхании» пройдет 17 сентября в Петербургском киноцентре «Аврора» в память о режиссере Жан-Люке Годаре, умершем во Франции на 91-м году жизни.

- В субботу мы посмотрим знаковую картину одного из основоположников «французской новой волны» в кинематографе XX века, а после все желающие смогут поучаствовать в обсуждении творчества Годара, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, что фильм «На последнем дыхании», вышедший на экраны в 1960 году - первая и самая известная полнометражная картина Годара. Режиссер придумывал сценарий лишь за несколько часов перед съемками, а актерам дозволялось самостоятельно менять реплики.

Фильм стал революционным и вошел в список лучших картин за всю историю кинематографии. Снявшегося в одной из главных ролей молодого актера Жан-Поля Бельмондо работа с Годаром сделала звездой первой величины.

Начало сеанса в «Авроре» намечено на 18:00.