Дождь и похолодание придут в Петербург 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге точно закончилось "бабье лето". В среду, 14 сентября 2022 года, в городе резко похолодает и пойдут дожди. Выходя на улицу одеваться стоит не только тепло, но и брать с собой зонт. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада североатлантический циклон. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди и заметно похолодает, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В четверг пасмурно и дождливо, температура изменится мало.