Количество самозанятых людей выросло на 103 тысячи человек в Петербурге за 2022 год

Петербург в тройке лидеров по количеству самозанятых Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге становится все больше индивидуальных предпринимателей. Речь идет о самозанятых, коих за восемь месяцев 2022 года в городе стало на 103 тысячи человек больше. Поэтому Петербург вошел в тройку лидеров по количеству самозанятых людей в стране. Об этом 14 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Специальный налоговый режим для самозанятых в Петербурге был введен в 2020 году. С каждым годом количество граждан, оформивших этот статус, увеличивается, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Всего сейчас в Петербурге числятся более 375 тысяч самозанятых людей. Из преимуществ такого ведения дела - удобный способ налогообложения и возможности для старта своего бизнеса. Средний возраст самозанятых 35 лет. В основном это IT-специалисты, финансисты, юристы и проектировщики.