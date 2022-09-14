Огромная толпа людей скопилась на остановке у метро «Московская» в Петербурга утром 14 сентября

Транспортный коллапс случился на остановке возле метро "Московская" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро буднего дня начинается не с кофе, а пробок. Причем, в пробках стоят не только машины, но и люди. На остановке общественного транспорта у метро "Московская" в Санкт-Петербурге с утра 14 сентября 2022 года настоящий коллапс. Толпа людей скопилась в ожидании автобусов и троллейбусов. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Толпа на остановке у метро "Московская", - показали на видео пассажиры.

На кадрах видно, как десятки людей, прячась от дождя, высматривают свой транспорт, но пока дождаться не могут.

Скорее всего, причиной такого транспортного затора стала большая пробка на Пулковском шоссе, которая держится с 7 часов утра. Многие автобусы стоят на дороге, поэтому не успевают забрать пассажиров у метро.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: