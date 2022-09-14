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Авто14 сентября 2022 6:47

Проезд по улице Некрасова в Петербурге ограничат на полтора года с 15 сентября

Ограничения будут установлены рядом с домом 30 по улице Маяковского
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проезд по улице Некрасова ограничат на полтора года

Проезд по улице Некрасова ограничат на полтора года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улице Некрасова, одной из самых барных улиц Санкт-Петербурга, с 15 сентября 2022 года введут ограничение движения. В течение полутора лет автомобилистам придется объезжать перекресток Некрасова с Маяковского, чтобы не попадать в заторы. Об этом предупредили в ГАТИ.

- В Центральном районе с 15 сентября 2022 года по 1 мая 2024 года в связи с производством работ по ремонту фасада ограничивается движение транспорта по улице Некрасова у дома 30 по улице Маяковского, - сообщили в инспекции.

Помимо этого на длительный срок вводятся ограничения в Адмиралтейском районе. С 15 сентября 2022 года по 30 апреля 2024 года будет ограничен проезд по набережной Мойки и улице Декабристов у дома 96 по набережной от улицы Глинки до Прачечного переулка, а также от Львиного переулка до Глинки.