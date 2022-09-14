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Происшествия14 сентября 2022 7:11

Толпы людей застряли в аэропорту Пулково из-за гигантской пробки на въезде в Петербург 14 сентября

Пассажиры столпились на остановках, но не могут уехать ни на такси, ни на автобусе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Толпы пассажиров застряли в аэропорту Пулково в Петербурге 14 сентября

Толпы пассажиров застряли в аэропорту Пулково в Петербурге 14 сентября

Фото: принтскрин видео.

На юге Санкт-Петербурга с утра 14 сентября 2022 года ужасный транспортный коллапс. Из-за двух ремонтных работ и аварии на Пулковском шоссе с 7 часов утра стоят машины. Пробка с каждой минутой лишь разрасталась и к 10 часам утра движение встало колом. Все это коснулось и пассажиров аэропорта Пулково. Люди прилетели в город, но уехать с территории аэропорта не могут.

- Народ бросает машины, выходит из автобусов и идет пешком. Сама же пробка растянулась на 8 километров. Из аэропорта выехать - тоже проблематично, - рассказали очевидцы.

Судя по видео из Пулково, не могут уехать из аэропорта сотни людей. Многие толпятся на остановках. Автобусы приходят, однако далеко уехать из-за пробки они не могут.

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