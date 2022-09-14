Полиция Петербурга привезла помощь детским учреждениям ЛНР Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области передали помощь для воспитанников детских учреждений ЛНР. 13 сентября 2022 года сотрудники Сводного отряда во главе с заместителем начальника Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области, генерал-майором полиции, Виктором Борисенко привезли подарки от жителей Северной столицы в «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

- Правоохранители передали бытовую и оргтехнику, а также сладости для воспитанников центра, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также подарки были переданы в Краснолучский филиал центра. В благодарность дети представили концерт с танцами, песнями и стихотворениями.