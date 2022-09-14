Драка со стрельбой произошла на Пулковском шоссе Петербурга

Мужчина устроил стрельбу на Пулковском шоссе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Пулковском шоссе Санкт-Петербурга произошла драка со стрельбой. Днем 13 сентября 2022 года прохожие заметили потасовку у дома 14. После звуков выстрелов очевидцы позвонили в полицию, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции и обнаружили одного из участников конфликта - 35-летнего мужчину, - рассказали в полиции.

Оказалось, что двое мужчин, второму из которых 39 лет, решили побороться на спор. Но борьба быстро перешла в ссору и настоящую драку. Тогда старший достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента, после чего сбежал. Первый мужчина при этом не пострадал.

Стрелка задержали в тот же день и забрали у него травмат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.