Пенсионерка отдала на помощь лже-сестре более 1 млн рублей в Петербурге

Мошенники украли более 1 млн рублей у пенсионерки из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге доверчивая пенсионерка отдала на помощь лже-сестре более 1 миллиона рублей. Днем 8 сентября 2022 года 70-летняя жительница дома 56 по проспекту Маршала Жукова обратилась в полицию и рассказала, что ее развели телефонные мошенники. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Днем 7 сентября на домашний телефон пенсионерки позвонила какая-то женщина и представилась ее сестрой. Лже-родственница убедила старушку в том, что она попала в ДТП. Но чтобы ее не привлекли к уголовной отвественности, надо заплатить, - рассказали в полиции.

Пенсионерка поверила в обман и передала курьеру 1,1 миллион рублей. Спустя сутки она поняла, что это не правда и обратилась в полицию.

Полиция установила виновного 13 сентября. Им оказался мужчина, которого ранее задержали за аналогичное преступление.