Температура воздуха впервые превысила норму в Петербурге с конца августа

Температура воздуха впервые превысила норму с конца августа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург ненадолго вышел из холода. Во вторник, 13 сентября 2022 года, впервые с августа температура воздуха в городе превысила норму. Среднесуточная температура составила плюс 13,8 градусов, что на 0,8 градуса выше нормы. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Вчера среднесуточная температура в городе впервые с 30 августа превысила норму. Причем, она на 1,5 градуса превышает старую норму 1961-1990 годов. Так что стало довольно тепло. А в прошлом году, да и 2019 году с 14 сентября начиналось значительное похолодание, - рассказал синоптик.

Однако на этом тепло в Петербурге закончилось. Уже 14 сентября в городе снова закапал мелкий дождь, отметка на столбике термометра застряла на плюс 12 градусах. Далее в течение недели погода сохранится такой же прохладной и пасмурной.