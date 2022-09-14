Уголовное дело об изнасиловании студентки возбудили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, изнасиловавшего студентку. 33-летний мужчина был задержан 10 сентября 2022 года после того, как начал расплачиваться картой, украшенной у своей жертвы. Об этом 14 сентября рассказали в следственном комитете города.

- Обвиняемый 9 сентября 2022 года, находясь в квартире одного из домов по улице Плесецкой, применяя физическую силу, изнасиловал молодую девушку, - рассказали в комитете.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Также возбуждено второе уголовное дело о краже банковской карты у студентки. По этому случают в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Добавим, что ход и результаты расследования дела находятся на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.