Полиция задержала мужчину, ограбившего пенсионера в Петербурге на 1,5 млн рублей при продаже бензогенератора

Полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, ограбившего пенсионера на Московском проспекте во время продажи бензогенератора. Об этом 14 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 12 сентября в полицию обратился пенсионер, который рассказал, что на улице к нему подошел мужчина и предложил купить бензогенератор. Старик согласился и попросил помочь донести приобретение до дома. Зайдя в квартиру, пенсионер достал деньги, чтобы расплатиться, но получил удар по голове. Когда очнулся, то мужчина и 1,5 миллиона рублей из его квартиры пропали, - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали у дома 68 по улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Им оказался 27-летний местный житель.

Уголовное дело возбуждено по статье грабеж.