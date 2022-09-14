КГИОП через суд потребовал отреставрировать Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала в Петербурге

КГИОП просит суд обязать собственника выполнить реставрацию регионального памятника «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге КГИОП обратился в суд с требованием принудить собственника исторического здания "Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала" отреставрировать постройку. Об этом в ведомстве рассказали 14 сентября 2022 года.

- Распоряжение о разработке проекта реставрации здание было направлено собственнику еще в мае 2018 года. Владелец должен был не только заняться документацией, но и полностью выполнить реставрацию, - рассказали в комитете.

Но во время очередной проверки сотрудники комитета увидели, что никакие обязательства собственник не выполнил. Помимо этого с фасада упало несколько кирпичей, окна частично утрачены.

Иск был направлен в Арбитражный суд. По нему собственник должен выполнить работы в течение 36 месяцев, либо выплатить неустойку в 100 тысяч рублей, а также по 200 тысяч рублей ежемесячно до фактического исполнения решения суда.