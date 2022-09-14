Автомобиль Genesis за 10,4 млн рублей угнали у жителя Петербурга, находившегося в командировке

Genesis GV80 за 10 млн рублей угнали с улицы Дыбенко, пока ее хозяин был в командировке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге угнали дорогостоящий автомобиль Genesis GV80 черного цвета за 10,4 миллионов рублей. Машина принадлежит 51-летнему местному жителю, который был в командировке в Москве во время кражи. Об этом 14 сентября 2022 года сообщает "Мойка78".

- В Невском районе Петербурга угнали черный кроссовер Genesis GV80. Кроссовер был припаркован на улице Дыбенко, - пишет издание.

Обнаружил пропажу автомобиля знакомый хозяина машины. Он сообщил об этом своему приятелю, а также пожал заявление в полицию, чтобы правоохранители быстрее начали поиск. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиции стало известно, что дорогостоящий автомобиль ехал по КАД от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе.