Электричка сбила девушку на платформе в Вырице

В Вырице электричка сбила девушку. Фото: vk.com/spb_today

Молодая пассажирка пострадала на железнодорожной платформе в Вырице. Девушку сбил прибывший на станцию пригородный электропоезд. Инцидент произошел днем в среду, 15 сентября.

- В Вырице электричка сбила девушку. Пострадавшую забрала скорая. Вроде бы живая, - пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По их словам, вскоре поезд двинулся дальше по маршруту. Серьезной задержки в движении или изменения графика курсирования пригородных электричек нет.

Состояние пострадавшей пассажирки уточняется, причины и обстоятельства ЧП выясняют сотрудники управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.