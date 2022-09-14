Мальчик попал в больницу после падения с заброшенной школы в Петербурге

Подросток покалечился в Красном Селе при падении с высоты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мальчик попал в больницу, после падения с высоты. Несчастный случай произошел в Красном Селе вечером 13 сентября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 20 часов вечера в Детскую больницу №1 был госпитализирован 14-летний мальчик, - рассказал источник.

Оказалось, что подросток лазил по заброшенному зданию школы на Гвардейской улице. Находясь на втором этаже он упал с высоты четырех метров.

В больнице медики диагностировали у ребенка резанные раны правой голени и повреждения сухожилий. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.