Дополнительные койки для детей с коронавирусом развернуты в Петербурге

В Петербурге развернуты дополнительные ковидные койки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
62 дополнительные инфекционные койки, предназначенные для приема больных с коронавирусной инфекцией развернуты в Петербургской Детской городской клинической больнице имени Филатова.
- Всего в Петербурге для детей развернуто 358 коек, из них свободно более 22 процентов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоозранению.
Напомним, что за последние сутки в городе выявлено 3623 новых случая заболевания инфекцией COVID-19. Госпитализирован 281 пациент. Выздоровели за прошедшие 24 часа 4046 больных, 18 горожан с коронавирусом умерли.
Сейчас ситуация с заболеваемостью стабильная, после подъема середины августа наметился небольшой спад.