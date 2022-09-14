Дополнительные койки для детей с коронавирусом развернуты в Петербурге

В Петербурге развернуты дополнительные ковидные койки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

62 дополнительные инфекционные койки, предназначенные для приема больных с коронавирусной инфекцией развернуты в Петербургской Детской городской клинической больнице имени Филатова.

- Всего в Петербурге для детей развернуто 358 коек, из них свободно более 22 процентов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоозранению.

Напомним, что за последние сутки в городе выявлено 3623 новых случая заболевания инфекцией COVID-19. Госпитализирован 281 пациент. Выздоровели за прошедшие 24 часа 4046 больных, 18 горожан с коронавирусом умерли.

Сейчас ситуация с заболеваемостью стабильная, после подъема середины августа наметился небольшой спад.