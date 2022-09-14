Сфинксов с Египетского моста увезли на реставрацию до конца года

Сфинксов будут приводить в порядок несколько месяцев. Фото: Государственный музей городской скульптуры СПб.

Скульптуры сфинксов, снятых с Египетского моста утром 14 сентября, отправились на реставрацию. В течение нескольких месяцев чугунные изваяния будут приводить в порядок, а к концу года сфинксы вернутся на свое привычное место.

- Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, - рассказали «Петербургскому дневнику» в Музее городской скульптуры.

По словам специалистов, которые осмотрели сфинксов в реставрационной мастерской, им предстоит кропотливая работа. Надо удались со скульптур очаги коррозии, обработать металл специальным преобразующим составом, а потом покрасить изваяния и нанести защитный слой.

Но в целом состояние сфинксов хорошее. И это несмотря на многочисленные акты вандализма со стороны не слишком культурных горожан. Трещин на корпусах монументов нет.