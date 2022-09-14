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Авто14 сентября 2022 13:46

Московское шоссе Петербурга расширят за 1,2 млрд рублей

На одном из участком трассе добавят две полосы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Московскому шоссе добавят две полосы за 1,2 млрд рублей

Московскому шоссе добавят две полосы за 1,2 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются расширить Московское шоссе на две дополнительные полосы. Реконструкция пройдет на участке от развязки на Колпинское шоссе до реки Попова Ижорка. Комитет по градостроительству уже выдал комитету по развитию транспортной инфраструктуры задание на создание плана территории. Об этом 14 сентября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- В ходе строительно-монтажных работ предусмотрено: уширение проезжей части с четырех до шести полос, устройство примыкания к съезду трассы М-11, устройство тротуаров и велодорожки, - пишет издание.

Работы по реконструкции трассы планируется проводить в 2025-2027 годах. На это выделят порядка 1,2 миллиардов рублей.

На данный участок шоссе выходит большой поток с Софийской улицы и Колпинского шоссе, а также с трассы М-10.