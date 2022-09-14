Лиса погибла после столкновения с самолетом в Петербурге

Самолет сбил лису при посадке в Пулково. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лиса погибла при столкновении с самолетом в аэропорту Пулково. Инцидент произошел утром 14 сентября во время посадки лайнера, выполнявшего рейс Сургут-Петербург. Факт ЧП «Комсомольской правде» подтвердили представители авиакомпании «Россия», которой принадлежит лайнер.

- Во время посадки рейса №6442 на пробеге было зафиксировано столкновение воздушного судна с лисой, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» официальный представитель перевозчика.

Учитывая размеры и вес лайнера, шансов выжить у животного не оставалось. Позднее останки лисы убрали с полосы. Экипаж и пассажиры самолета не пострадали, а техническое состояние лайнера позднее оценят техники авиакомпании.

В «России» отмечают, что каждый такой инцидент угрожает не только безопасности воздушных перевозок, но и может надолго вывести самолет из строя, так как в нынешних реалиях получить запчасти для ремонта будет крайне проблематично.

- Самолеты авиакомпании нередко сталкиваются с птицами. К сожалению, мы констатируем, что участились случаи столкновения и с другими, более крупными животными в зоне ответственности аэропортов, - отметили представители перевозчика.