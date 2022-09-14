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Политика14 сентября 2022 14:39

Суд Петербурга оштрафовал второго муниципального депутата за дискредитацию армии

На этот раз размер наказания уменьшили на тысячу рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
И второй депутат МО "Смольнинское" получил штраф за дискредитацию армии.

И второй депутат МО "Смольнинское" получил штраф за дискредитацию армии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд продолжил логический ряд и оштрафовал второго депутата муниципального образования «Смольнинское» по административной статье за дискредитацию армии. На этот раз штраф получил Никита Юферев, стоявший рядом с Дмитрием Палюгой, произнесшим дискредитирующие слова.

- Пока Палюга высказывался, Юферев его поддерживал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

И если Дмитрий Палюга получил штраф в 47 тысяч рублей при максимальной планке в 50, то за его поддержку наказание оказалось менее строгим, но чисто символически - на тысячу.

В доход государства Никита Юферев должен будет выплатить 46 тысяч рублей.

Напомним, что накануне все тот же суд разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское» по причине его трехмесячного бездействия в начале 2021 года.