Суд Петербурга оштрафовал второго муниципального депутата за дискредитацию армии

И второй депутат МО "Смольнинское" получил штраф за дискредитацию армии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд продолжил логический ряд и оштрафовал второго депутата муниципального образования «Смольнинское» по административной статье за дискредитацию армии. На этот раз штраф получил Никита Юферев, стоявший рядом с Дмитрием Палюгой, произнесшим дискредитирующие слова.

- Пока Палюга высказывался, Юферев его поддерживал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

И если Дмитрий Палюга получил штраф в 47 тысяч рублей при максимальной планке в 50, то за его поддержку наказание оказалось менее строгим, но чисто символически - на тысячу.

В доход государства Никита Юферев должен будет выплатить 46 тысяч рублей.

Напомним, что накануне все тот же суд разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское» по причине его трехмесячного бездействия в начале 2021 года.